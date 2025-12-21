В навечерието на най-светлите празници една от най-обичаните български коледни песни – „Отново е Коледа“, получава нов прочит. В предаването „Събуди се“ оперната певица Гергана Николаева и 15-годишният музикант Филип Донков разказаха за съвместния си проект с децата от вокална група „Пим-Пам“ и за емоцията, която стои зад това емблематично за българската история произведение.

Песента, създадена от композитора Борис Карадимчев по текст на Александър Петров, носи в себе си дълбок исторически смисъл. Гергана Николаева припомни, че тя е написана през 1989 година – първата свободна Коледа след падането на режима.

Еми Стамболова след 3 години мълчание: За смелостта да излезеш от комфортната зона

„Тази песен е символ на свободата. Тя е написана през 1989 година, когато за първи път хората не трябваше да се крият, че празнуват Коледа и че вярват в Бога. Александър Петров е написал този брилянтен текст, който е в сърцата ни и може да бъде разбран по всякакви варианти“, сподели Гергана Николаева.

►Филип Донков – детето на Коледа

За младия Филип Донков участието в проекта е натоварено с лична символика, тъй като той е роден именно на 25 декември. Въпреки крехката си възраст, той вече се заявява сериозно на музикалната сцена. Неотдавна излезе и второто му авторско парче – „История без край“, в сътрудничество с Ангел Дюлгеров.

„Приемам всичко това нормално, не се възгордявам. За мен е важно емоцията да достигне до хората и да ги накара да се почувстват добре. Трябва да даваме добър пример на моето поколение и да слушаме качествена българска музика“, коментира Филип.

Празник на сцената

Празничната програма за двамата изпълнители продължава с Коледно матине в Музикалния театър „Стефан Македонски“. В него ще се включат още Аделина Кънева, Орлин Горанов и Васил Петров.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка