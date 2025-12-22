Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев определи 2025 година като най-успешната и най-емоционалната в историята на българския волейбол, по време на гостуването си в предаването „Твоят ден“.

По думите на Ганев годината е започнала с историческа световна титла за девойките до 19 години — първо подобно отличие за български отбор в колективен спорт при жените. Сезонът е завършил със сребърните медали на мъжкия национален отбор от световното първенство, които предизвикаха силна обществена емоция и масово посрещане на отбора в София.

След шампионата състезателите са се завърнали в клубовете си, а националният отбор отново ще се събере през май.

След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%. Основният проблем обаче остава недостигът на тренировъчна база, което принуждава някои клубове да връщат деца поради липса на място.

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

През следващата година България ще участва както при мъжете, така и при жените в Лигата на нациите, а страната ни ще бъде и домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже, съвместно с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят мачове до четвъртфиналите включително.

Любо Ганев подчерта, че подкрепата от държавата и Министерството на младежта и спорта е решаваща за функционирането на федерацията. Той специално благодари на министър Иван Пешев за осигурения 25–30% по-висок бюджет спрямо предходни години.

Въпреки това Ганев отбеляза, че реалните нужди на федерацията надхвърлят държавното финансиране, което налага активно търсене на допълнителни средства. Част от проблемите са свързани с ограничен брой финансирани състезатели, лагери и тренировъчни дни.

Националният ни отбор по волейбол научи съперниците си за Евро 2026

Президентът на БФВ заяви, че федерацията не търси просто спонсори, а дългосрочни партньори, с които заедно да развива волейбола като атрактивен спортен продукт за медии, общини, бизнес и фенове.

Макар България да разполага с достатъчно зали за големи първенства, федерацията има спешна нужда от многофункционални тренировъчни зали с по няколко игрища, които да обслужват националните отбори и клубовете в регионите. По темата се водят разговори както с общините, така и с държавните институции.

Любо Ганев очерта стратегическите цели на федерацията: класиране на мъжкия национален отбор за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и изграждане на конкурентоспособен женски отбор с перспектива за Олимпиадата през 2032 г.

Редактор: Цветина Петкова