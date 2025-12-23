Според последното проучване на Българската търговско-промишлена палата около 67% от компаниите планират да раздадат коледни бонуси на своите служители, което е по-нисък процент спрямо миналата година. Тогава около 74% от фирмите зарадваха работещите. Темата коментираха експертът човешки ресурси Елица Панева и ръководителят на „Икономически анализи и политики” към Българската търговско-промишлена палата Боряна Абаджиева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„От 14 на 20 се увеличава процентът на фирмите, които ще се въздържат от раздаването на бонуси. Причините за това са икономическата ситуация, опасността от вдигане на данъци и осигуровки и високите разходи за труд", обясни Абаджиева.

Панева коментира, че бонусите вече не стимулират еднакво всички поколения. „Ако вземем Gen Z, за тях гъвкавостта, свободното време и признанието на усилията им са по-важни от 13-ата заплата. За милениалите бонусът и социалните придобивки имат значение, а за поколението X финансовата сигурност остава водеща“, заяви тя.

Експертът допълни, че тази промяна отразява и начина, по който се развива българската икономика. „Последното поколение, което влиза на пазара на труда, особено в София и големите градове, не изпитва същата нужда от финансова сигурност, каквато изпитват техните родители. Те търсят свобода и възможност за кариерно развитие", съобщи тя.

67% от работодателите са готови да зарадват служителите си с коледни бонуси

Проучването показва, че над 47% от компаниите ще дадат различни суми на служителите си, като средният размер е между 200 и 500 лева. Около 30% от работодателите предвиждат коледни тържества, подаръчни ваучери или други форми на стимулиране.

„Наблюдаваме, че тази година е намалял делът на компаниите, които ще дадат до 200 лева, а се увеличава броят на тези, които ще раздадат над 1000 лева, което съответства приблизително на една минимална работна заплата“, уточни Абаджиева.

Тя допълни, че макар по-малко фирми да планират бонуси, тези, които ще ги раздадат, ще поддържат размера на стимулирането или дори ще го увеличат за определени служители.

