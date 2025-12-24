По разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков енергийният министър в оставка Жечо Станков провери наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите ни. Затова българското правителство предложи на Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут), за да помогне на страната в условията на обявеното във вторник извънредно положение.

По разпореждане на Желязков предложението беше отправено по време на телефонен разговор между министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и колегата му от Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна е заявила готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

РСМ обяви 7-дневно извънредно положение заради недостиг на мазут

По време на разговора е подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Предложението на България е отправено, след като правителството на западната ни съседка във вторник обяви извънредно положение, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Гърция от протестиращи фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.

Правителството на РСМ заяви, че извънредното положение ще остане в сила седем дни от датата на влизане в сила на това решение.

Редактор: Ивайла Митева