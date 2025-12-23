Правителството на Република Северна Македония обяви извънредно положение в енергийната система. Причината - недостигът на енергоносители и по-точно на мазут, чийто доставки от Гърция са забавени повече от месец заради блокадата на границата от страна на протестиращите гръцки фермери, пишат македонски медии.

С решението, взето по време на редовното 138-о заседание Владата, могат да се използват резервите от мазут, с които работи ТЕЦ „Неготино“. Правителството заяви, че извънредното положение се прилага за цялата територия на страната в седемдневен срок от датата на влизане в сила на това решение.

Запасите от мазут ще бъдат прехвърлени безвъзмездно, а АД ЕСМ е задължено да представи отчет на правителството и Министерството на финансите за потреблението на нефтения дериват мазут.

Редактор: Станимира Шикова