Без зони за платено паркиране в столицата в празничните дни. Паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно от днес до 28 декември включително и от 31 декември до 04 януари включително.

В работните дни между Коледа и Нова година - на 29 и 30 декември паркирането в синя и зелена зона остава платено. Тогава екипите на Центъра за градска мобилност ще глобяват и ще слагат скоби в редовния си график.

От 1 декември най-замърсяващите коли няма да влизат в центъра на София (КАРТА)

От 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. в София е в сила нискоемисионната зона за автомобили. През този сезон забраната обхваща освен “малкия ринг” и по-широк териториален обхват - т.нар. “голям ринг”.

Редактор: Станимира Шикова