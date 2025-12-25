Снимка: iStock
Очаква се захранването да бъде възстановено през деня
Заради паднали електропроводи без електрозахранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово във Видинска област. Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта.
Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в светлата част на деня.
Междувременно всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия.Редактор: Ивайла Маринова
