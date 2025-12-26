Снимка: БГНЕС
В храмовете в цялата страна се провеждат празнични служби
На втория ден на Рождество Христово Църквата възхвалява с благодарствени песни Божията майка, родила Спасителя. Празникът се нарича Събор на Пресвета Богородица и поставя акцент върху съхраняването на традиционните семейни ценности.
Почитаме Света Анна - майката на Богородица
Освен Божията майка, днес се почитат и светците, участвали в спасението на Дева Мария и Младенеца. 26 декември се отбелязва и като Денят на бащата.
В храмовете в цялата страна се провеждат празнични служби.Редактор: Станимира Шикова
