Събитията, които промениха България и света. Хората, които ще запомним. Обратите, които белязаха живота ни. В специалното издание „Епизод 365” водещите Ани Салич и Николай Дойнов и журналистите на NOVA проследяват най-знаковите моменти от последните 365 дни.

Спортното лято донесе емоции, непознати за българския волейбол от половин век насам. Националите завладяха Манила, а по пътя си взеха не един и два „скалпа”.

Сребро със златен блясък: Волейболните "лъвове" с емоционални думи след финала на Световното

Съединените щати капитулираха на четвъртфинал. След тях глава преклони и Чехия. България е на финал на световното първенство!

Италианският ребус обаче не беше решен и остави волейболистите ни в подножието на световния връх. Сълзите потекоха от двете страни на мрежата.

Но среброто заблестя като злато. Празникът започна още в самолета към България. А няколко часа по-късно еуфорията завладя центъра на София. На площад „Александър Невски“, преди точно три месеца, като истински рок звезди, бяха посрещнати националите по волейбол. Те отпразнуваха среброто заедно с българите на специално изградена сцена, а преди това направиха и триумфална обиколка с открит автобус.

В деня на всенародните празненства у нас беше посрещнат още един шампион. Параолимпиецът Ружди Ружди се завърна с шеста световна титла в тласкането на гюле и с нов световен рекорд.

Ружди Ружди спечели шеста световна титла с рекорд

Много над останалите беше и феноменът във вдигането на тежести Карлос Насар. Във Фьорде, Норвегия, българинът спечели третата си световна титла, а в движението изтласкване вдигна над главата си рекордните 222 кг.

Железният Карлос Насар с трета световна титла и нов рекорд в изтласкването (ОБЗОР)

В зимните дисциплини също бяха написани златни страници. Алберт Попов постигна историческа първа победа в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.