Карлос Насар отново изкачи световния връх във вдигането на тежести, като спечели третата си световна титла на първенството във Фьорде, Норвегия. В изключително драматично състезание той не само навакса пасив след първото движение, но и постави нов световен рекорд в изтласкването от 222 кг. С триумфа си Насар добави пореден повод за българска гордост и затвърди статута си на властелин в своята категория.

►Драма във Фьорде и златен обрат

Успехът на Карлос Насар се кове ежедневно в националната зала по вдигане на тежести в столичния квартал "Дианабад" - мястото, където е пролял много пот, за да се превърне в шампиона, който е днес. Състезанието във Фьорде обаче не започна леко за българина.

С рекорд: Карлос Насар грабна световното злато в щангите

Карлос Насар беше изправен до стената след първото движение, той трябваше да наваксва пасив. Във второто движение, коронното му изтласкване, Насар демонстрира шампионски дух. С три перфектни опита той първо си подпечата световната титла, вдигайки 219 кг, а веднага след това атакува и подобри световния рекорд с щанга, тежаща 222 кг.

►Експертите: "Бях на нокти", "Той е властелинът"

Емоциите след победата бяха огромни както за него, така и за целия щаб. "Първите думи, когато аз го награждавам на стълбичката, беше, че бях настръхнал целия. Вярвах в него, че ще постигне победата, но докато не се получи, все пак бях на нокти", сподели президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев.

Спортният журналист Делян Кючуков коментира, че ключът към рекорда е бил именно успешният опит на 219 кг. "Карлос, като успя да се пребори с 219 килограма, много мъжествен, много здрав опит, вече беше освободен психически и отиде на този световен рекорд, за да покаже, че той продължава да е властелинът", анализира Кючуков.

Това е трета световна титла за Карлос Насар, като всяка от тях е в различна категория. С това постижение той се доближи само на една титла от легендарния четирикратен световен шампион Иван Иванов. "Аз съм бил треньор преди време на Карлос, знам му амбициите. Той мисля, че няма да спре с четири, ще станат и повече. Цената е всекидневен труд с много лишения", заяви самият Иванов.

►Гордост в родния Червен бряг

Успехът беше бурно отпразнуван и в родния град на щангиста - Червен бряг. "Огромно благодаря както на Карлос, така и на неговия екип, за всичко, което правят за България, за Червен бряг", каза кметът Атанас Атанасов.

Треньор на шампиона, Павел Христов, също не скри увереността си в успеха: "Аз бях сигурен, че ще постигне отново трета световна титла с такива постижения, особено в изтласкването, което е неговата коронна дисциплина".

Според анализаторите Карлос Насар е "един много светъл лъч", около когото трябва да се изгради ядро от състезатели, за да се възродят славните години на българските щанги.