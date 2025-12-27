Да мечтаеш за галерия и музей на село. Това е Десислава Кръстева Ава. Тя има магазин в Дълги дел, но когато не продава, рисува.

Десислава мечтае да направи галерия и музей в селото, в което живеят едва около 100 човека.

Смята, че за целта ѝ трябват преди всичко много упоритост и смелост.