Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Инцидентът е възникнал около 1:15 часа. Лек автомобил, управляван от 17-годишен младеж, е самокатастрофирал. Водачът е загинал на място. Пострадал е и 16-годишен пътник, който е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение в Сливен, предава кореспондентът на БТА Велина Василева.

Ден по-рано, на 26 декември вечерта, е регистрирано и друго пътно произшествие в района на разклона за котленското село Пъдарево, в посока кръстовище „Петолъчка“. Лек автомобил, управляван от 35-годишна жена, е излязъл извън пътното платно. При инцидента е пострадал 44-годишен пътник, който е откаран в болница в Сливен, няма опасност за живота му.

