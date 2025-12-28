-
-
-
-
-
-
Ултраплувецът Теодор Цветков се справи с ново предизвикателство
Ултраплувецът Теодор Цветков с ново предизвикателство в ледени води. Този път в родния си град Русе на басейна в комплекс „Дунав” рекордьорът на Гинес преплува 3 километра във вода с температура под 5 градуса по Целзий. Това плуване е само поредната негова стъпка към историческото предизвикателство на 7 континента „Ice Sevens”, което е покорено от едва петима души в света.
"Близо до спорта" с Теодор Цветков: Какво означава да плуваш с кауза
„Над 3 километра се води маратон. Водата задължително трябва да бъде под 5 градуса. Ние имахме късмет да я хванем под 5”, каза Теодор Цветков.
Целта му е да привлече вниманието на хората към опазването на световните води от замърсяването им с пластмаса.
„Щом аз мога да вляза в тези води и да изтърпя цялата тази болка, те могат да се наведат, да вдигнат боклук от земята и да го хвърлят на обозначените места”, каза Теодор.
Повече гледайте във видеото.
