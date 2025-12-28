-
Видеата на "Епоха онлайн" са достигнали впечатляващите 1,5 милиона гледания
Стефан и Тихомир са от новото поколение, което използва с лекота технологиите на бъдещето, но го правят, за да ни върнат в миналото. В „Историите на Мария Йотова“ разказваме за „Епоха онлайн“, които съживяват героите от историята ни с помощта на изкуствения интелект. Видеата им с ханове, царе и национални икони са изключително интересни и вече са достигнали впечатляващите милион и половина гледания.
По думите на Тихомир създаването на едно подобно видео отнема обикновено около един работен ден. "Генерираме образ, който после вкарваме в различни сцени. Генерираме всичко това, слагаме и субтитри - и се получава крайният продукт", обясни той.
„Епоха онлайн”: Български герои от миналото оживяват с профили в социалните мрежи (ВИДЕО)
И допълни: "Всичко технологично - освен сценарият, е дело на изкуствения интелект".
"Това беше нещо, което направихме за забавление. Ние сме хора, които обичат новите технологии и качественото съдържание. И седнахме да направим нещо, което на нас ни ни харесва и бихме гледали", обясни Стефан.
По думите му историята е нещо, с което той е израснал.
Повече по темата гледайте във видеото.
