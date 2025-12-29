-
Експерти предупреждават: Пиратките застрашават животните
-
"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.
-
Музей на шевните машини отвори в сърцето на Странджа
-
Коледното чудо на Равда: Коледари даряват събраните от тях суми за благотворителност
-
Нови блокади на гранични пунктове и магистрали в Гърция: Ще бъде ли спряно движението около Нова година
-
Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)
Гледайте цялата емисия
Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни