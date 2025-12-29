На фона на протест и контрапротест, които се състояха пред сградата на общинската администрация в Минерални бани Общинският съвет гласува увеличение на такса "Битови отпадъци" за 2026 година. То е 85% за граждани и 25% за фирми. Това беше една от петте точки, които залегнаха в дневния ред на сесията, информира кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

В нея бе заложено и одобрение на план-сметката за чистотата за следващата година. Мотивите за исканата промяна са на база на анализ, който показва, че досегашните промили, приети през 2017 г., не могат да покрият реалните разходи, разчетени по план сметката за 2026 година. Прогнозната им стойност по нея е 815 707 лева.

Протестът

Членове и симпатизанти на "ДПС – Ново начало" протестираха срещу увеличението на таксата в общината. Проявата на недоволство започна преди заседанието на Общинския съвет, на която трябваше да бъде гласувана докладната на кмета на общината Мюмюн Искендер за повишаването на ставката на налога. Участниците в протеста издигнаха лозунги срещу, по техните думи, необоснованото вдигане на налога. Те скандираха и с искане за оставка на кмета.

Снимка: БТА

„Това е скандално и нечовечно”, коментира народният представител Станислав Анастасов. „Случва се преди влизането ни в еврозоната и само да се удовлетворят мераците на кмета. Той е обикалял населените места и е заплашвал хората”, каза Анастасов. По думите му населението в района вече е събрало над 1000 подписа, които ще бъдат връчени на омбудсмана. „Ще жалим решението пред областния управител, няма да оставим нещата така”, добави депутатът.

Контрапротестът

Кордон от служители на реда раздели протестиращите от контрапротест в защита на Искендер, който беше на входа на Общината. Привърженици на кмета и общинското ръководство, както и членове и симпатизанти на Алианса за права и свободи (АПС), застанаха на входа на сградата на общинската администрация с цел да не допуснат на заседанието на Общинския съвет организираните от "ДПС – Ново начало" недоволни. Подкрепящите кмета скандираха "Мафия" в отговор на призивите на опонентите за оставка на Искендер.

Снимка: БТА

Увеличението на таксата е просто неизбежно, заяви за БТА Искендер. „Такова действие не е предприемано от 2017 година. Проучили сме как стои въпросът в други общини. Дори след вдигането на налога в цяла България ние оставаме с едни от най-ниските данъци като цифрово изражение”, посочи кметът.

Новата ставка за общинския център Минерални бани е 14,801 промила, за най-големите села на територията на общината – Караманци и Брястово – 18,503 промила. За селата Ангел Войвода, Боян Ботево, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево са записани 22,201 промила, а за селата Винево и Колец – 27,751 промила. За нежилищни имоти юридическите лица ще плащат 13,749 промила.

