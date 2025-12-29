Жители от пет населени места във Врачанско излязоха на протест заради честите прекъсвания на електрозахранването след първия снеговалеж за тази зима. Недоволните твърдят, че са "мръзнали" по време на коледните празници, имат изгорели електроуреди от честите спирания на тока и се опасяват, че проблемът ще продължи и по време на новогодишните празници.

В знак на недоволство протестиращите поставиха пред входа на „Електрохолд“ кора яйца, хляб и изгорял тостер.

Тодор Цветанов, който е живял 20 години в чужбина, заяви, че напълно разбира и подкрепя протеста, тъй като и той е бил без ток между 7 и 14 часа на ден през всички празнични дни.

„Това е всеки ден. Ако е един ден – да го признаем, авария. Случва се. Природа. Но това е всеки ден“, каза Цветанов.

На протеста дойдоха и представители на бизнеса. Според Томас Петров засегнатото трасе създава проблеми и за Западната промишлена зона на Враца. Това означава, че обектите там не могат да работят и да обслужват клиентите си.

Недоволството прерасна в свиркания и викове.

„Причината нито е политическа, нито е някаква друга. Причината е, че нямаме ток. Този протест е, защото хората мизеруват“, заяви Тодор Цветанов.

На среща с представители на електроразпределителното дружество бяха допуснати трима кметове на населени места. След разговора те заявиха, че конкретни отговори не са получили.

„Конкретни отговори не ни дадоха. Да кажа – замазаха ни очите. Няма да слязат“, коментира един от кметовете, докато тълпата скандираше.

Други протестиращи потърсиха отговор и от министъра на енергетиката в оставка, който е обещал съдействие след Нова година.

Кметът на село Нефела Цветан Цветанов призова министърът лично да дойде на място, да направи оглед и след празниците да се проведе среща с всички кметове от община Враца.

Мненията на хората са размопосочни – едни са готови да изчакат до 5 януари, а други се заканиха да блокират международния път Е-79.