Прогнозите за бяла Коледа у нас се сбъднаха, но това доведе до редица проблеми. Издадени са предупреждения за опасно време в цялата страна. За почти всички области е обявен жълт код, а на места в Северозападна и Южна България - и оранжев. След тези снеговалежи предстои студено време с предпоставки за заледявания и поледици.

Снегът, който заваля днес, ще продължи да пада вероятно през целия ден в Западна и Централна България, както и в предпланинските области. Най- най-значителна снежна покривка се очаква да се образуват в Северозападна България – областите Видин и Монтана, както и в Предбалкана, където ще вали най-дълго.

Валежите вечерта и през нощта навсякъде ще намалеят и ще спрат. По-късно през деня може да се очакват и по-големите проблеми, свързани с електрозахранването и ситуацията по пътищата, тъй като ще се натрупа повече сняг.

Пътищата в природен парк "Витоша" са разчистени и опесъчени. Забелязват се хора, които се опитват да правят така наречените дрифтове по тези планински пътища. Трафикът е доста засилен.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове".

При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение, за да се опесачат, след което движението ще се възстановява. Обстановката в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в София в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево. Започват и обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.

Във Врачанско и Видинско има прекъсвания на тока, след като бурен вятър и снегонавявания събориха електропроводи. Към 12 часа села от пет видински общини са без ток повече от половин денонощие. Без електрозахранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово във Видинска област.

Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта. Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в светлата част на деня. Всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия.

„В момента ситуацията е нормализирана. В пет общини във Видинска област имаше прекъснато електрозахранване поради снегонавявания и тежък мокър сняг. Работи се от 2:00 часа през нощта. Екипите са на място и има в отделни населени места възстановено вече електроподаване. Предстои в светлата част на деня да бъдат отстранени щетите, което означава, че ще има ток във всички общини“, заяви областният управител на Видин Ани Аратунян.

По думите ѝ пътищата по републиканската пътна мрежа се почистват. "Единствено Околовръстното шосе в община Видин в момента е затворено, тъй като е имало ПТП. То също ще бъде отворено по-късно през деня“, допълни Аратунян.

В Русе - силен вятър събори дървета и нанесе щети върху коли и по фасадите на сгради.

Екипите на Пожарна безопасност и защита на населението отстраняват падналите дървета и клони. Поривите на вятъра достигнаха над 70 километра в час. Всички пътища в региона са проходими при зимни условия, няма населени места без ток. Спокойно е движението и при преминаването на „Дунав мост” при Русе.

На прохода Шипка вали сняг от Бъдни вечер. Постепенно натрупа дебела снежна покривка. Температурите са в района са минусови. Пътят през прохода се опесъчава със снегорини и преминаването през него се осъществява безпроблемно.

Два тежкотоварни камиона предизвикаха тапа на върха на заснежения проход, който е забранен за преминаване на тирове. Шофьорите е трябвало да преминат през Прохода на Републиката, но объркали пътя по навигацията.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Все още не е затворен панорамният път Шипка – Бузлуджа. Там снегът вече е около 10 см и

На магистрала "Струма" - времето е по-скоро дъждовно, отколкото снежно. Сняг вали само до Студена. Пътищата се обработват, за да не се стигне до заледяване.

Проблеми заради дъжда обаче има на юг. Те са основно в Кресненското дефиле, където на места са се образували големи локви. Има опасност и от падащи камъни.

Първия тунел след Перник е без осветление, така че там шофьорите също трябва да бъдат внимателни.

От Областното пътно управление във Велико Търново информират, че в прохода Хаинбоаз има умерен снеговалеж, пътната настилка се обработва. Трасетата в региона са проходими при зимни условия.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA