По искане на Софийската районна прокуратура съдът задържа 57-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си. Събраните до момента доказателства сочат, че на 25 декември, в къща в село Долни Богоров, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в главата, лицето и гърба на своята съпруга. Вследствие на това той ѝ причинил лека телесна повреда.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на прокурор мъжът бил задържан за срок до 72 часа. В миналото той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за постоянен арест на обвиняемия. Състав на съда се съгласил с искането и му наложил най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

