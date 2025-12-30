Пет села във Врачанско се вдигнаха на бунт и днес заради спрян ток. Електрозахранването е прекъснато заради бурите и падналия сняг миналата седмица в нощта срещу Коледа.

Жители на засегнатите села се събраха с цел да блокират временно част от главния път Е79. Към момента селищата имат ток, но хората изразяват опасения, че ситуацията може да се повтори в новогодишната нощ.

Протест във Врачанско заради чести спирания на тока след първия сняг

Решението за блокадата на пътя е взето още вчера, а от ЕРМ „Запад” в писмена позиция до NOVA определят общественото недоволство като неоправдано. От Дружеството коментират, че основна причина за прекъсванията на електрозахранването в селата Нефела и Власатица, кв. "Кулата" и с. Бели извор на 26 декември е обилният снеговалеж, особено във високите планински райони, където се формира значителна снежна покривка.

Снимка: БТА

"Дружеството удвои аварийните екипи на терен и успя в рамките на няколко часа да се справи с авариите, въпреки че за отстраняването на подобни повреди обикновено са необходими дни", съобщиха от ЕРМ "Запад".

По отношение на блокирания път – леките автомобили ще могат да преминават по обходен маршрут, а тежкотоварните са спрени на входа и изхода на Враца. По-късно стана ясно, че простестните действия са приключили, съобщи БТА.