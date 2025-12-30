Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщават от Министерството на околната среда.

В Басейнова дирекция „Черноморски район“ са получени резултатите от изследванията, направени в района на Ахтопол при провлачването на плавателния съд. Те не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите.

Изпитванията са извършени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Пробите бяха взети на 15 декември.

Редактор: Ивайла Митева