Редица потребители се стичат в магазините в Добрич, за да оставят торбички с бели и жълти стотинки, които да пласират часове преди официалното въвеждане на еврото, съобщи "24 часа" .

Продавачите приемали монетите, докато в един момент не започнали да залепят надписи до касите си "Жълти стотинки не приемаме". До тях обаче имало големи буркани, които подканяли купувачите да ги оставят за благотворителни каузи, щателно изброени.

Както в почти цялата страна, и клоновете на банките в Добрич от началото на тази седмица също работят "на пълни обороти". „Масово хората внасят левове по сметките си в последния момент, затова се образуват и опашките. Носят и монети, а ние не можем да ги отказваме. Обмяната на левове в евро ще продължава без такси през целия януари", казват банкови служители и призововат за търпение. Монетите да бъдат сортирани по различната си стойност, банкнотите - също. С такава молба се обръщат банкери към клиентите си. „В последните дни на годината се извършват всякакви операции на фирми - граждани обменят левове, внасят пари по сметките си", добавят от банките.

Опашки пред банките в цялата страна за внасяне и превалутиране на пари

В обменните бюра в Добрич курсът „продава“ за еврото на 30 декември стигна 1,99 лв. В началото на лятото той беше 1,96 лева, после държа месеци наред 1,98 лева. Служители в бюрата обаче казват, че не се оплакват от клиенти.

Междувременно от началото на новата година до 31 януари левът и еврото ще бъдат легално платежно средство едновременно („двойно обращение“) и търговците трябва да приемат плащания в двете валути. В този период търговецът може да откаже плащане с повече от 50 монети в левове в една трансакция.

Редактор: Ралица Атанасова