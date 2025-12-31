Снимка: iStock
-
Геополитическата карта на 2026 г.: Украйна, Русия и Балканите през очите на експертите
-
Сигнал от зрители на NOVA: Измама с вила под наем в Разлог в новогодишната нощ
-
Как премина издирването на изчезналия на Витоша мъж и какво съветват планинските спасители
-
Числата, които формираха 2025 г.: Заселващите се в страната са в пъти повече от напускащите я
-
Как тегленето на заем се представя като "финансова програма" на политическа партия и какво направиха институциите
-
Две години мъж не може да използва регистрираната си кола заради изгубен талон от Нидерландия
Полезни съвети дава председателят на Българската камара за охрана и сигурност
Моят дом - моята крепост. Всички знаем тази поговорка, но наясно ли сме как да опазим жилището си от набези на крадци по празниците? Полезни съвети в „Твоят ден” по NOVA NEWS дава председателят на Българската камара за охрана и сигурност Николета Атанасова.
„Охраната на дома не е нещо, което се прави в последния момент преди празниците”, подчерта експертът. Тя препоръча висок клас ключалки, решетки на прозорците по по-ниските етажи и алармени системи, осигуряващи сигурността на дома. Съществува и вариант при който алармата у дома може да се свърже с централизиран мониторинг център. Така, при активирана система, автопатрул директно се изпраща към охранявания обект.
Ключари и полиция срещу домови кражби: Как да защитим дома си по празниците
По време на празничните дни Атанасова подсети за трикове, с които да държим крадците надалеч – ако не сме у дома, някой да посещава жилището, да пали лампите. Ако имаме възможност да го правим дистанционно – ние също да светване и загасяваме осветлението. Можем да помолим някой съсед, ако отсъстваме за по-дълго, да събира рекламните брошури от нашата пощенска кутия.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни