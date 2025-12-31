Моят дом - моята крепост. Всички знаем тази поговорка, но наясно ли сме как да опазим жилището си от набези на крадци по празниците? Полезни съвети в „Твоят ден” по NOVA NEWS дава председателят на Българската камара за охрана и сигурност Николета Атанасова.

„Охраната на дома не е нещо, което се прави в последния момент преди празниците”, подчерта експертът. Тя препоръча висок клас ключалки, решетки на прозорците по по-ниските етажи и алармени системи, осигуряващи сигурността на дома. Съществува и вариант при който алармата у дома може да се свърже с централизиран мониторинг център. Така, при активирана система, автопатрул директно се изпраща към охранявания обект.

По време на празничните дни Атанасова подсети за трикове, с които да държим крадците надалеч – ако не сме у дома, някой да посещава жилището, да пали лампите. Ако имаме възможност да го правим дистанционно – ние също да светване и загасяваме осветлението. Можем да помолим някой съсед, ако отсъстваме за по-дълго, да събира рекламните брошури от нашата пощенска кутия.

