В последния ден от 2025 година в студиото на „Твоят ден“ гостуваха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Валерий Тодоров, за да направят преглед на най-значимите международни събития и да обсъдят перспективите за 2026 година.

Двамата коментираха ситуацията в Украйна и възможността за примирие, като акцентът бе върху несъответствията между страните по отношение на териториалните претенции и сигурността.

Керемедчиев отбеляза, че Русия планира да продължи специалната си военна операция в Украйна и през 2026 година, което отдалечава страните от реалистично споразумение. Според него Съединените щати оказват натиск върху Украйна, докато пропастта между двете страни остава голяма. Основните точки на преговорите са сигурността и териториите – Русия иска да гарантира неповторно превъоръжаване и защита на териториалните си интереси, а Украйна се стреми към сигурност след евентуално примирие.

Тодоров подчерта, че ситуацията се усложнява от последните обвинения, идващи от Кремъл, както и от позицията на Доналд Тръмп, който е посредник в преговорите и се стреми към примирие, но същевременно разглежда Русия като стратегически партньор. Керемедчиев добави, че икономическите интереси играят важна роля в преговорите, като участие в тях имат инвестиционни посредници като Блекрок и други финансови играчи, което прави процеса още по-сложен.

По отношение на сигурността на Европа Керемедчиев и Тодоров посочиха, че разполагането на руски ракетни системи в Беларус създава буферни зони и укрепва влиянието на Русия в региона. В същото време европейските страни все повече поемат отговорността за своята защита, особено на фона на геополитическите събития около Китай и Тайван.

Двамата коментираха и обстановката на Балканите. В Сърбия президентът Александър Вучич обяви предсрочни избори след месеци на студентски протести. Анализаторите смятат, че това може да е стратегия за укрепване на властта му до 2027 година. Керемедчиев и Тодоров изтъкнаха, че обществото е разделено, а Сърбия продължава да следва собствен интерес по отношение на Северна Македония и енергийно-икономическите въпроси с Китай.

В заключение Милен Керемедчиев подчерта, че шансовете за пълно примирие в Украйна през 2026 година са ниски, поради дълбоките противоречия между страните и трудностите в американската дипломатическа намеса. Въпреки това, според него, частично споразумение по някои конфликтни точки е възможно, макар и с компромисни резултати за всички страни.

