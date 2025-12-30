Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна. Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Лукяновское в югоизточната Запорожка област и Богуславка в Харковска област, на североизток. Лукяновское се намира във Василевски район, където минава фронтовата линия в Запорожка област. Русия обяви за анексиран този украински регион, но го контролира само частично.

Украинската армия обяви, че е блокирала руските сили в северната част на Купянск

Богуславка се намира в Боровски район на Харковска област. Селото е разположено близо до източния бряг на река Оскол, на петнайсетина километра южно от град Купянск.

Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Москва за анексирани. Купянск е една от основните мишени на руската армия в последно време. Русия вече обяви града за превзет, но Украйна отрече.

Руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия, особено в Донбас, Запорожка и Херсонска област.

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Путин, че армията е превзела тази година в Украйна 6640 квадратни километра територия, включително 334 села, и че през декември е постигнат най-бързият за годината напредък.

Киев често отхвърля твърдения на Москва за развитието на военните действия, включително, че са превзети Купянск и Покровск в източната Донецка област.

Зеленски: Русия е атакувала през нощта Украйна с над 450 дрона и 30 ракети

Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка. Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административният център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от руската армия.

А Въоръжените сили на Украйна обявиха, че техни дронове контролират всички подстъпи към Покровск и че градът е отбраняват със значителни сили.

