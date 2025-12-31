-
Агенция „Митници“ на прага на еврозоната: Системите са готови, а бизнесът е позитивно настроен
-
Пожарната за новогодишната нощ: Пиротехниката и откритият огън крият най-големите рискове
-
Три месеца след потопа Елените все още е призрачно място
-
Моят дом - моята крепост: Как да опазим жилището си от набези на крадци по празниците
-
Геополитическата карта на 2026 г.: Украйна, Русия и Балканите през очите на експертите
-
Сигнал от зрители на NOVA: Измама с вила под наем в Разлог в новогодишната нощ
Гледайте цялата емисия
Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни