Никой не може да го направи, без ние да разберем

Системата за номериране на банкови сметки IBAN не е българска. Числата и буквите в номера всъщност носят съответната информация. Никой не може да смени IBAN-а на сметките ни, без ние да разберем. Това обяснява в рубриката си „Еврото – въпроси и отговори” журналистът Нели Тодорова. 

графика

От полунощ на първия ден от новата година евровата сметка вече е факт. Банките имат механизъм, по който различават коя сметка каква е. Ако все пак се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да ги слеем в една, без банките да ни таксуват за това. Така си спестяваме излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.

графика евро

Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас

Излишно е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това. Важно е да знаем обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори. Ако в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично се превръщат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро. Влоговете в други валути, например долари или швейцарски франкове, си остават същите.

графика евро

Досега в приложенията на различните финансови институции освен това колко лева имаме, имаше и ред, в който сумите са изписани и в евро. От първия ден на годината виждаме само единия ред.

графика евро

При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата се разделя на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември през януари вече са точно 153.39 евро.

графика евро

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking