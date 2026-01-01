Безплатно и автоматично се превалутират и кредитите, и спестявания, без нужда да се ходи до банката. Еврото не е причина фиксираните лихви да се променят, а лихвите по кредитите продължават да бъдат едни от най-ниските в Европа.

Що се отнася до обмяната на пари в БНБ, това се случва безплатно и ще продължи завинаги. В търговските банки и пощенските клонове услугата не се таксува от 1 януари до 30 юни.

Банкоматите, ПОС терминалите и банковите услуги вече показват стойностите в двете валути.

БНБ въвежда задължително използване на електронна платформа за лицензиране на банки



„Хората не е необходимо да правят нищо – да променят карти или сметки. Промяната е направена на системно ниво”, обясни Радослав Димитров, главен директор "Картов бизнес" в Борика.

Условията по кредитите не се променят, а превалутирането на всички сметки става автоматично и безплатно.

Част от търговските банки удължиха и срока, в който можем да внасяме спестяванията си по сметка безплатно - до 31 октомври.