Първата сутрин на 2026 година беше особено мразовита. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към 8 часа термометрите на връх Мусала измериха минус 23 градуса, на Ботев - минус 21, а на Черни връх - минус 19.

На Беклемето в Троянския Балкан беше -17 градуса. Нашият колега Ники Василковски използва леденото време, за да демонстрира Ефекта на Мпемба - скоростно замръзване на вряла вода. Зрелищният феномен се изпълнява само при екстремно ниски температури.

В следващите дни обаче студът ще отстъпи. Първата януарска аномалия се очаква още през уикенда с положителни температури следобед в интервала 10-15 градуса. Веднага след това ще започнат валежи от дъжд, които със застудяването ще преминават в сняг.

Мразовита зима на Нова година, пролет на Йордановден

На 2 януари ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Минималните температури ще са предимно между -5 и 0 градуса, малко по-ниски в котловините на Югозападна България. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. В София минималната температура ще е около -3, а максималната - около 5 градуса.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3, на 2000 метра - около -4 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-9 градуса.