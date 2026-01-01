В първите часове на 2026 година синоптикът на NOVA Ники Василковски демонстрира Ефекта на Мпемба. Зрелищният феномен представлява моментално замръзване на вряла вода при екстремно ниски температури.

При изгрев слънце на 1350 метра в Стара планина температурата във високата част на Троянския проход падна до -17 градуса при тихо време и минимална облачност. В новогодишната нощ падна символичен сняг, който превърна билото около Арката на свободата в приказен пейзаж.