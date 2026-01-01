В 00:00:20 часа беше отчетено първото успешно теглене в евро, съобщиха от "Борика" АД. То е било от банкомат в Слънчев бряг.

В 00:03:00 часа бе първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал, посочват от компанията.

Как да разпознаем истинските еврови банкноти и монети

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута - еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата, посочват още от компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура. Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута, информират от "Борика".

Проверка показа, че евробанкноти вече можеха да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София след полунощ.

Редактор: Мария Барабашка