С цел превенция от измами с фалшиви евробанкноти Българската народна банка, съвместно с Европейската централна банка, имат информационни материали за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

За разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията „Европа“ и от първата серия по метода „Пипни-Разгледай-Наклони“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, БНБ препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ .

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия.

Редактор: Ралица Атанасова