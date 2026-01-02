Голямото поскъпване беше в края на 2022 и през 2023 година, след пандемията и началото на войната. То не е пряко свързано с еврото. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ старши анализаторът в Института за пазарна икономика Петър Ганев.

„От 2020 до 2025 г. натрупаната инфлация е над 40%. При някои храни и при ресторантите говорим за дори над 80 на сто увеличение за 5–6 години“, посочи той. В момента, по думите му, инфлацията е значително по-ниска. „Сега не сме в ситуация с 20% инфлация. Говорим за около 5–5,5 на сто. Очакването е това ниво да се задържи, без да има сериозен допълнителен ефект от въвеждането на еврото“, каза анализаторът.

Той отбеляза, че инфлацията в региона е сходна, независимо от валутата. „Регионално инфлацията е такава – и в Сърбия, и в Северна Македония. В Румъния е дори двойна заради по-големи бюджетни проблеми. Това показва, че не всичко е въпрос на еврозона, а на пазарни и структурни фактори“, обясни Ганев. По думите му при някои храни дори може да се очаква стабилизиране или понижение на цените, ако пазарните механизми заработят ефективно.

Според старши анализатора в Института за пазарна икономика настъпва съществена промяна в макроикономически план. „Променя се макроструктурата на цялата ни монетарна политика. Добре е да се каже ясно – 28 години валутен борд, безспорно най-успешната реформа на целия преход, приключи. Както казваме – започна еврото, свърши бордът. Той изпълни функцията си“, заяви Ганев. Той припомни, че през годините темата за курса лев–евро често е пораждала спекулации и страхове. „Постоянно имаше разговори – курсът надценен ли е, подценен ли е, дали няма да го сменят в последния момент. Всички тези страхове отшумяха. Той остана същият 28 години и в крайна сметка влизаме в еврозоната точно по този начин“, каза той.

Според него еврозоната носи ясни позитиви за оценката на страната. „Няма вече валутен риск, външният дълг е в собствената ти валута. Но в оценките влизат и негативи – продължаващата политическа нестабилност и проблемите с бюджетната процедура. Четири от последните пет години влизаме без приет бюджет“, подчерта той.

По отношение на доходите анализаторът отбеляза, че България постепенно се доближава до страните от Централна Европа.

Редактор: Габриела Павлова