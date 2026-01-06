Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас. Причината е продължаващите блокади на гръцките фермери на граничните пунктове между България и Гърция.

Караджов изрази сериозната загриженост на българската страна от протестите на гръцките фермери. Вече повече от месец те водят до дълги опашки от товарни автомобили, икономически загуби и сериозни затруднения за превозвачите. Той подчерта, че блокадите нарушават свободното движение на стоки и хора в рамките на Европейския съюз и поставят шофьорите в тежки условия.

От своя страна Димас заяви, че правителството е наясно с последиците от протестите и активно търси решение. По думите му премиерът Кириакос Мицотакис лично следи ситуацията и очаква отговор от фермерите на отправена покана за среща.

Вицепремиерът настоя изложените от българска страна съображения да бъдат предадени на протестиращите и заяви готовност за лична среща с тях. Той постави и въпроса за осигуряване на временни коридори за тежкотоварния трафик при евентуално пълно затваряне на границата. Караджов определи гарантирането на проходимост като ключово значение за ограничаване на икономическите щети и предотвратяване на сериозни смущения в международния транспорт.

Редактор: Ивайла Маринова