България стартира инициатива за обогатяване на библиотеките в затворите и за срещи между лишени от свобода и съвременни български писатели. Целта е чрез книги и жив диалог да се подкрепят образованието, личната рефлексия и процесът на ресоциализация на хората зад решетките.

По думите на изпълнителния директор на „Глобални библиотеки – България“ Спаска Тарандова във всички 36 места за лишаване от свобода у нас е осигурено библиотечно обслужване, но книжните фондове са остарели и разчитат основно на дарения. Затова инициативата е съобразена с интересите на самите затворници – художествена литература, мемоари, история, криминални и правни книги. Кампанията вече е реализирана в затворите в София, Сливен и Пазарджик, като събраните заглавия са нови и подбрани спрямо заявените нужди.

Към дарителската акция са добавени и срещи с писатели като Здравка Евтимова и Георги Господинов. Тарандова каза за предаването "Социална мрежа", че именно литературата дава възможност за осмисляне на житейските избори и търсене на промяна, а подобни инициативи могат да се превърнат в устойчив инструмент за ресоциализация и втори шанс.

