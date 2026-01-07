Бившият депутат от „Има такъв народ“ - имунологът проф. Андрей Чорбанов, гостува в „Здравей, България“, където обясни мотивите си да напусне парламентарната група и партията. Решението му беше обявено публично с пост във Facebook на 19 декември и предшествано от обширно писмо от осем страници и половина, адресирано до ръководството и колегите му от ИТН.

Проф. Чорбанов подчерта, че напускането му не е резултат от личен конфликт, а от дълбоко натрупано несъгласие с начина, по който партията функционира и участва във вземането на решения. По думите му ИТН е изминала пътя „от партия, спечелила избори, до маргинална формация“, която не участва реално в управлението, а изпълнява решения, взети извън парламентарната група.

Като председател на Комисията по образование и наука проф. Чорбанов заяви, че работата в комисията е била професионална и спокойна, но реалните политики в сферите на образованието, науката и медицината са били изтласкани на заден план. Според него в бюджетите не е имало структурна промяна, а единствено индексиране на средства, без визия и реформи.

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ“

„Образованието и науката ни са на последно място в Европа по дял от БВП. Това е фундаментален проблем, който не беше адресиран“, заяви той и добави, че през последните месеци дори не е бил канен да говори публично по теми от своята експертиза.

Проф. Чорбанов критикува начина, по който са вземани ключови политически решения, включително участието в управлението с партии, срещу които ИТН е водила остра кампания. По думите му тези решения не са били обсъждани или гласувани в парламентарната група, а са идвали централизирано от ръководството.

Той подчерта, че компромисите в коалиционните формати са довели до размиване на програмата и идентичността на партията, а специалистите, с които ИТН е стартирала, постепенно са напуснали. „Днес партията представя сфери, в които вече няма експерти“, обобщи той.

Проф. Чорбанов коментира и свои по-ранни изказвания за опити за влияние и натиск върху депутати в периоди на политическа нестабилност. Той разказа, че в определен момент народни представители са се движели по двама или трима дори до тоалетна, за да има свидетели и да се избегнат индивидуални предложения.

Имунологът беше категоричен, че не може и няма да назовава имена, тъй като няма доказателства и не събира записи или чатове. По думите му подобни случаи са предмет на съдебни дела и само съдът може да се произнесе дали има извършено престъпление.

На въпроса защо напуска точно сега, проф. Чорбанов отговори, че решението е резултат от натрупване. Той използва метафората за брак, който се разпада с години, докато в един момент идва точката на пречупване. Последният катализатор за него е бил бюджетът, който според него оставя хората в бюджетната сфера в изключително уязвимо положение.

„Надявах се да се преборим за справедлив бюджет. Това не се случи“, заяви той и подчерта, че бизнесът може да се адаптира, но служителите в бюджетната сфера остават без защита.

Проф. Чорбанов потвърди, че е изпратил писмо и до лидера на ИТН Слави Трифонов, но не е получил отговор. По думите му писменият текст е бил най-коректната форма за изразяване на мотивите му, тъй като „написаното остава“ и не може да бъде изкривено или забравено.

Той подчерта, че не напуска „потъващ кораб“, а партия, която според него е загубила първоначалния си смисъл и експертен потенциал. „Мотивацията ми да си тръгна е многостепенна и дълбока“, обобщи проф. Андрей Чорбанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова