Според бившия началник на Военната академия липсата на дългосрочна визия поставя под въпрос отбранителните способности на страната
България никога не е имала приета и разработена национална стратегия и национална доктрина, а държавата очевидно се страхува да заяви дългосрочните си цели. Това каза бившият началник на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ ген. майор Груди Ангелов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му страната ни не разполага с ясно формулирана визия за бъдещето си, която да обединява обществото. „Последната краткосрочна цел беше влизането в еврозоната. Коя е следващата, която ще движи България напред? Има ли такава дефиниция?“, попита ген. Ангелов. Той подчерта, че политическите партии функционират на корпоративен принцип, без ясна идеологическа основа.
В коментар за изявленията на Министерския съвет относно липсата на бюджет и спирането на модернизацията на армията, включително отлагането на проекти като 3D радарите, той посочи, че България разполага с възможност за европейско финансиране в размер на около 3 млрд. евро за отбрана. Според него тези средства няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит, тъй като това е решение на Европейската комисия.
Запрянов: Модернизацията на армията спира заради политическата криза и удължения бюджет
Бившият началник на Военната академия определи подхода на държавата към придобиването на бойни самолети F-16 като наивен. „Купихме последния модел самолет, но нямаме достатъчно обучени пилоти, нито пълната инфраструктура, за да ги подготвим“, заяви той. По думите му в момента сертифицираните пилоти за F-16 Block 70 са не повече от пет, докато наличните осем самолета изискват поне десет летци за ефективна експлоатация.
Ген. Ангелов подчерта, че страната ни не разполага и с необходимата база за обучение на ново поколение пилоти. По думите му въпреки възстановяването на училището в Долна Митрополия, то все още подготвя кадри за стари авиационни системи, а не за F-16.
Редактор: Ивайла Маринова
