България отново навлиза в период на политическа нестабилност, която може да наруши нормалното функциониране на държавата. Това каза в ефира на предаването „Денят на живо” Борислав Цеков, доктор по конституционно право. Според него държавата ще продължи да се движи, „ако не в хаотичен план, то поне на куц крак“.

По думите му страната отново влиза в цикъл на безогледна политическа конфронтация, която не води до реални решения. Това състояние пряко засяга стабилността на институциите и доверието в тях.

Цеков коментира и новата процедура за съставяне на служебно правителство, приета от Народното събрание. Той я определи като „нескопосана" и предупреди, че тя може да доведе до институционален тупик. „Никой не може да бъде принуден да стане министър-председател“, подчерта конституционалистът. А в случай че президентът не успее да излъчи служебен премиер, правителството в оставка ще продължи да изпълнява своите правомощия. Въпреки органичната връзка между служебния кабинет и предсрочните избори, вот може да бъде насрочен дори при продължаващо управление на кабинет в оставка.

Според Цеков настоящата ситуация е пряк резултат от конституционни промени, които не са стъпили върху широк политически консенсус. „Такива промени дават лоши плодове, които сега всички берем“, заяви той, като подчерта нуждата от далеч по-отговорен подход към основния закон.

Възможна кандидатура на Андрей Гюров

По отношение на спекулациите около евентуална номинация на Андрей Гюров за служебен министър-председател, Цеков посочи, че преценката е изцяло в правомощията на президента.

ГЕРБ-СДС ще върне неизпълнен първия мандат за съставяне на кабинет

Въпросът има два аспекта — юридически и политически. От юридическа гледна точка Гюров формално не е освободен от заеманата си длъжност, но неговият статут е оспорен и той е отстранен от изпълнението на функциите си. В политически план това не е пречка за назначение, но би довело до повишена конфликтност, тъй като Гюров е ясно разпознаваема партийна фигура от ПП-ДБ.

Главният прокурор и ролята на парламента

Цеков критикува политиците за това, че прехвърлят своята отговорност върху съдебната власт. По думите му съдът и прокуратурата са принудени да се занимават с въпроси, които по Конституция са в компетентността на Народното събрание.

Той обърна внимание и на факта, че въпреки активните призиви от страна на ПП-ДБ за съдебна реформа, не е иницииран поне дебат за избора на нов Висш съдебен съвет. Според него този проблем може да бъде решен единствено чрез политически преговори и формиране на стабилно парламентарно мнозинство.

Тръмп и международният правов ред

В международен план Цеков коментира възможното влияние на Доналд Тръмп върху световния ред. Според конституционалиста американският президент има експресивен и краен начин на изразяване, но проблемите на международното право са много по-дълбоки и датират отдавна.

„Международното право започна да умира още с Ирак, Либия и Крим“, заяви той. Цеков изрази увереност, че след успокояване на глобалната обстановка ще се стигне до изграждането на нова международноправна конструкция. Според него предстои цялостен демонтаж на неолибералния глобализъм и засилване на ролята на националните правителства.

Редактор: Емил Йорданов