Трамвай и лек автомобил се сблъскаха на бул. „Възкресение“ в София в петък вечерта. В лекия автомобил е пътувало семейство с дете. Към момента няма данни за състоянието на пътниците в двете превозни средства.

По първоначална информация автомобилът е опитал да направи обратен завой, когато бил ударен странично от трамвая.

Трафикът по булеварда е натоварен, а движението на трамваите е спряно.