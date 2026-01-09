Катастрофа затвори главния път Русе – Бяла тази сутрин. Ударили са се товарен камион и микробус, а водачът на микробуса е загинал.

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 9 ч. на телефон 112. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за с. Иваново, в посока гр. Бяла.

Заради произшествието движението в участъка беше временно преустановено. Трафикът на леки коли се пренасочва по обходен маршрут през с. Иваново и гр. Две могили, а за товарните автомобили движението е изцяло спряно.

На местопроизшествието се извършва оглед и тепърва ще се изясняват причините за инцидента.