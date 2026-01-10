Не виждам ясна опозиция в БСП. Не подкрепям избора на нов председател, рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи негативи. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" Валери Жаблянов, който е член на Националния съвет от БСП.

"Гласувах ''против'' Конгрес на БСП, ръководството няма как да е бламирано, защото част от него внесе предложението да се проведе такъв", добави той.

БСП избира ново ръководство на извънреден конгрес на 7-8 февруари

"Част от мотивите, които чух на заседанието на Националния съвет, заслужават внимание. Например, че един нов председател ще генерира по-голямо обществено доверие към БСП. Аз не споделям това мнение, тъй като този процес трябва да съдържа цялостно обновление на партията и адаптиране към новите социални и политически реалности, а това не може да се случи за 2-3 седмици. Рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи от това негативи. Не виждам ясна опозиция в БСП. Създаде се усещане за двойственост, тъй като другарите, които дадоха положителна оценка на участието ни в управлението, поискаха и избор на ново ръководство", коментира Жаблянов. И категорично отрече да стои възможността за ново правителство в 51-ото НС с мандат на БСП.

По думите му точката за избор на ново ръководство е по-скоро маневра с оглед предсрочните избори, които се задават. "Спокойствие, трезва преценка, положителен Конгрес, който да подготви аргументирани мотиви за спечелване на доверието на левите избиратели - от това има нужда БСП в момента. Бих подкрепил отново Зафиров за председател, тъй като пое ангажимент да консолидира левите сили и го направи в коалицията. Той предприе положителни стъпки по отношение на тежкото организационно и финансово състояние. БСП винаги е била партия с претенции да управлява, а не да стои в опозиция, затова демонстрирахме, че можем да решаваме конкретни въпроси пред България", заяви Жаблянов. Той уточни, че на Конгреса ще бъде решено в каква конфигурация партията би участвала в нов кабинет.

Според него промяна в изборното законодателство в предизборна обстановка не е желателно, защото oбикновено се търси облагодетелстване на партиите от мнозинството.

Целия разговор гледайте във видеото по-горе.