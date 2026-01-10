Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян тази вечер. Тонове скали, пръст и дървета са се свлекли върху пътното платно и напълно са блокирали движението.

Инцидентът е станал около 20:30 часа в района на село Широка лъка. Няма пострадали.

Заместник-областният управител на Смолян Адриян Петров съобщи за NOVA, че към мястото вече е насочена тежка техника на Областното пътно управление. Екипите ще започнат разчистване на срутилите се скали и пръст, за да бъде възстановено движението в участъка.