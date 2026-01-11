Снимка: iStock
Епицентърът е регистриран в района на префектура Ивате
Земетресение с магнитуд 5,1 разлюля в неделя Североизточна Япония, предаде ТАСС, като се позова на данни на националната метеорологична служба.
Епицентърът на труса е регистриран в района на префектура Ивате, на дълбочина 60 километра.
Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения.
Веднага след труса за кратко беше обявена опасност от цунами.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Иво Тасев, БТА
