Земетресение с магнитуд 5,1 разлюля в неделя Североизточна Япония, предаде ТАСС, като се позова на данни на националната метеорологична служба.

Епицентърът на труса е регистриран в района на префектура Ивате, на дълбочина 60 километра.

Силно земетресение е регистрирано край северното крайбрежие на Япония

Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения.

Веднага след труса за кратко беше обявена опасност от цунами.

Редактор: Станимира Шикова