От началото на година до 8 януари има около 1000 постъпили сигнала в Националната агенция по приходите (НАП), като 40% от тях са от София. Това каза шефът на дирекция „Комуникации“ в приходната агенция Анна Митова преди проверка във фитнес в "Студентски град" в София.

"Нашите усилия в момента са насочени основно към това да проверим всички сигнали, които постъпват от гражданите, защото считаме, че те са нашият ориентир в настоящия момент по необоснованото повишение на цените", каза Митова.

Относно проверката в конкретния фитнес тя обясни, че тя е по сигнал за значително повишение на цените с между 10 и 35 на сто. В сигнала са посочени данни, че цените на картите за неограничени посещения във фитнеса за 36 месеца са повишени с между 33 и 35 на сто, карта пластика за еднократно посещение от 5 лева е станала 5 евро, както и че всички месечни карти са поскъпнали с между 17 и 22 на сто.

"Инспекторите са купили единична тренировка, за която в сигнала с доказателствен материал е отбелязано, че на 11 октомври миналата година е струвала 8 лева, а в момента е 5 евро", обясни Митова.

В момента НАП налага минималната санкция при установяване на нарушение, която е 5000 лева, но продължава да следи бизнеси, в които са констатирани нарушения и при повторно нарушение глобата може да достигне и 200 000 лева.

