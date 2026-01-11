-
86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден
-
Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“
-
Има ли борба с мафията при кризата с боклука в София: Общински съветници с остри обвинения към кмета
-
„Да хванеш гората”: Баща и син заменят счетоводството с производство на традиционни колбаси (ВИДЕО)
-
НАП проверява фитнес в "Студентски град" за рязко покачване на цените
-
Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)
Кога спортът помага – и кога започва да вреди
Представяме ви историята на младия Йона, който тренира всеки ден, защото иска мускули и впечатляваща физика. Но непрекъснатият натиск да изглеждаш „перфектно“, сравненията и свръхтренировките могат да доведат до проблеми – от изтощение до нездравословна обсебеност.
Кога спортът помага – и кога започва да вреди? Разказва „Дойче веле”.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни