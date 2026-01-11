Представяме ви историята на младия Йона, който тренира всеки ден, защото иска мускули и впечатляваща физика. Но непрекъснатият натиск да изглеждаш „перфектно“, сравненията и свръхтренировките могат да доведат до проблеми – от изтощение до нездравословна обсебеност.

Кога спортът помага – и кога започва да вреди? Разказва „Дойче веле”.

Повече гледайте във видеото.