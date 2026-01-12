В предизвикателен леден маратон във Врачанския Балкан се впуснаха 75 души. В района на село Очиндол в Искърското дефиле бегачите можеха да избират между две трасета с дължина 11,5 и 18,5 километра. Шестима от участниците пък са направили приключенски пешеходен преход с търсене на предмети в планината.

Въпреки снеговалежа и ниските зимни температури, емоциите на маратона в едно от най-красивите планински кътчета у нас са били горещи, уверяват организаторите от Сдружение “BG Events and Guiding” в партньорство с дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" и Община Мездра. Искърското дефиле и Врачанският Балкан изобилстват от живописни маршрути с омагьосващи природни пейзажи.