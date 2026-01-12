Снимка: gettyimages
-
„Постоянство и храброст”: БХК награди Яна Рупева за нейния „Проект Северозапад”
-
Доц. Светла Бонева: Войните за ресурси са и битка за политическо влияние
-
Йордан Арабаджиев: Загубите за превозвачите от блокадите на гръцката граница са за милиони евро
-
Спортни новини (12.01.2026 - обедна)
-
След дни чакане на пенсии: Отвориха извънредно пощата в Стамболово
-
Доц. Ангел Кунчев: Грипът се предава по-лесно, но не протича тежко
-
Леден маратон във Врачанския Балкан
Решението идва след загубата с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания
Реал Мадрид официално се раздели с треньора си Шаби Алонсо, информираха от клуба. Това става по взаимно съгласие. Решението идва след загубата с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, предаде gong.bg.
Заместник на 44-годишния баск ще бъде Алваро Арбелоа, който до момента водеше дублиращия отбор на "белите".
🚨💣 BREAKING: XABI ALONSO LEAVES REAL MADRID WITH IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/3glDvvpMQ9— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
"Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.
Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им", гласи съобщението на испанския гранд.
Алонсо пое Реал Мадрид преди Световното клубно първенство. Той води отбора в 34 мача.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни