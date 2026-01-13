Къща в Стара Загора изгоря напълно след пожар в понеделник вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал малко след 22:00 часа, предаде кореспондентът на БТА Павлина Дудева.

На място пристигнали служители на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и полицаи. Установено е, че пожарът е възникнал в къща, обитавана от 52-годишен мъж. По първоначални данни именно той е причинил пожара като оставил неизгасена цигара.

От пламъците е засегната и съседна къща, собственост на 50-годишен мъж. Обгоряла е външната изолация на една от стените ѝ и част от покривната конструкция. Няма пострадали хора.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. 52-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

Редактор: Дарина Методиева