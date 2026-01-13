Заледени писти наложиха временното затваряне на международното летище във Виена във вторник. Говорител на аеропорта каза, че се е образувал дебел слой черен лед, който се запазвал въпреки опитите за почистване.

Част от полетите са пренасочени към други летища.

В Прага леден дъжд доведе до „силно ограничен режим“ на летище „Вацлав Хавел“, се посочва в съобщение, публикувано в официалния профил на аеропорта в социалната мрежа X. Очакват се закъснения на полетите през целия ден.

Редактор: Дарина Методиева