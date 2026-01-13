Предложените по-строги правила за разкрасителните процедури ще доведат до свръхрегулация, но не и до реален ефект върху безопасността. Това заяви в ефира на "Пресечна точка" адвокат Вили Костадинова. По думите ѝ съществува риск наредбата да остане само формално разписана, без да се спазва на практика.

Юристът подчерта, че контролът от страна на институциите в момента е по-скоро формален и често проверките не водят до реални резултати. Тя припомни, че мотивите за проекта са свързани с разграничаването на медицинските от козметичните дейности, особено след случаите с тежки усложнения при прилагане на ботулинов токсин. Според Костадинова в проекта липсва ясно определение кои процедури са медицински и кои – козметични.

Адвокатът отбеляза, че това създава сериозни проблеми както за добросъвестните козметици, така и за пациентите, които често не знаят към кого да се обърнат. По думите ѝ неяснотата води до практики, при които в козметични салони и апартаменти се извършват медицински интервенции без необходимата квалификация.

„Докато инжектирането на ботулинов токсин и поставянето на дермални филъри не бъде ясно определено като медицинска дейност, ще продължава да има сериозни усложнения“, предупреди тя. Костадинова обърна внимание и на венозните „вливки“, които масово се предлагат като разкрасителни процедури. Според нея тези практики са незаконосъобразни и крият сериозни рискове за здравето, тъй като често се използват вещества, които не са разрешени за венозно приложение. Тя даде пример с глутатиона и някои витамини, които могат да предизвикат тежки алергични реакции и усложнения.

